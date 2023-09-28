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28 сентября 2023, 12:43 Читати українською

Нацбанк оштрафовал одну страховую компанию, в другой — отозвал лицензии

Национальный банк оштрафовал ЧАО «Страховая компания «Таст-Гарантия» (ЕГРПОУ 13915014), а в ЧАО «СК «Амальтея» (ЕГРПОУ 25017527) отозвал лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк оштрафовал ЧАО «Страховая компания «Таст-Гарантия» (ЕГРПОУ 13915014), а в ЧАО «СК «Амальтея» (ЕГРПОУ 25017527) отозвал лицензии.
Фото: НБУ

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Страховую компанию «Таст-Гарантия» НБУ оштрафовал на 34 тыс. грн.

Штраф наложен за:

  • предоставление страховой компанией Национальному банку заведомо недостоверной информации в данных отчетности;
  • неподача документов, в частности о назначении должностных лиц, в соответствии с выполнением требований лицензионных условий;
  • непредоставление письменного уведомления о нарушении обязательства по действующим договорам о предоставлении финансовых услуг в течение трех рабочих дней с даты такого нарушения;
  • непредоставление перечня мер (с указанием сроков) по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства и устранению нарушений исполнения обязательств по договорам страхования.

Уплатить штраф компания обязана в течение 7 рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Такое решение было принято 27 сентября 2023 года по результатам инспекционной проверки Национального банка. Решение вступает в силу 28 сентября 2023 года.

Аннулирование лицензий

К ЧАО «СК «Амальтея» применена мера влияния посредством отзыва (аннулирования) лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.

Такое решение правления Национального банка было принято 26 сентября 2023 года.

10 июля 2023 года решением Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг к ЧАО «СК «Амальтея» была применена мера влияния, в соответствии с которой за несоблюдение по состоянию на 31 марта 2023 года норматива платежеспособности и достаточности капитала, норматива рисковости операций страховщику остановлены все лицензии на осуществление страховой деятельности по предоставлению финансовых услуг и обязаны его устранить нарушения, которые стали причиной временной остановки лицензий, до 24 августа 2023 года.

11 августа 2023 года страховой компанией «Амальтея» было направлено в НБУ заявление о получении разрешения на прекращение страховой деятельности.

Решением Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг от 18 сентября 2023 г. ЧАО «СК «Амальтея» отказано в предоставлении разрешения на прекращение страховой деятельности из-за несоответствия плана требованиям, установленным Положением о лицензировании и регистрации провайдерам финансовых услуг и условиях их деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденным постановлением правления Национального банка от 24 декабря 2021 № 153 (с изменениями).

По состоянию на 30 июня 2023 зафиксировано несоблюдение норматива платежеспособности и достаточности капитала. ЧАО «СК „Амальтея“» в соответствии с пунктом 3 2 постановления Правления Национального банка от 6 марта 2022 года № 39 (с изменениями), поскольку сумма приемлемых активов, имеющаяся у страховщика, уменьшилась в связи с исключением из состава приемлемых активов такого актива, как земельные участки.

Следовательно, страховщик не выполнил требования решения Национального банка об устранении выявленных нарушений лицензионных условий.

Решение об аннулировании лицензий вступает в силу 27 сентября 2023 года.

Страховщик, к которому Нацбанк применил указанную меру влияния, осуществляет деятельность по добровольным и обязательным видам страхования, иным, чем страхование жизни.

По данным последней поданной в НБУ отчетности ЧАО «СК «Амальтея» за первое полугодие 2023 года, размер страховых платежей составил 227 тыс. грн, активы по балансу — 34,86 млн грн, страховые резервы — 425,2 тыс. грн, страховые выплаты — 87 тыс. грн.

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Источник: Минфин
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