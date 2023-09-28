​​Рынки обеспокоены ценами на нефть, а акции Exxon Mobil достигли исторического максимума: что нужно знать утром

Фондовые индексы США завершили среду разнонаправленно

S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.

Уолл-Стрит сохраняет сдержанный настрой на фоне продолжающегося роста нефтяных цен, которые, вероятно, приведут к увеличению инфляции в США.

Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает расти и вчера достигла 4,64% — это максимум с августа 2007 года.

Растущая доходность американских гособлигаций делает акции менее привлекательными, поскольку у инвесторов появляется альтернатива в виде высокого процентного дохода с меньшим риском, замечает Yahoo Finance.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,3%, японский Nikkei упал на 1,8%, южнокорейский Kospi, сингапурский STI и китайский Shanghai Composite выросли на 0,1%, а гонконгский Hang Seng упал примерно на 1%.

Все из-за роста мировых цен на нефть и доходности казначейских облигаций США.

Цены на нефть достигли нового максимума с начала года

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,1%, до $97,56 за баррель, достигнув максимума с ноября 2022 года. В свою очередь, контракты на WTI в четверг увеличились на 0,9%, до $94,61, и это максимум с августа прошлого года.

Последний рост нефтяных цен связан с продолжающимся сокращением американских стратегических запасов нефти.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране упали на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, — самый низкий показатель за последние пять лет.

По мнению экспертов, продолжающийся рост нефтяных цен увеличит доходы крупнейших в мире экспортеров нефти, но также грозит возобновлением роста инфляции во многих странах мира, что будет препятствием для начала цикла снижения процентных ставок.

Между тем на прошлой неделе аналитики из Goldman Sachs повысили свой прогноз по средней цене нефти марки Brent на горизонте года с $93 до $100 из-за сокращающихся нефтяных запасов.

Акции Exxon Mobil достигли нового исторического максимума

По итогам вчерашних торгов стоимость ценных бумаг крупнейшей американской нефтяной компании выросла на 3,2%, до $120,2.

При этом с начала года капитализация Exxon Mobil увеличилась почти на 10%, значительно опередив отраслевой индекс S&P 500 Energy, который за тот же период вырос на 5,3%.

Достичь нового исторического максимума акциям Exxon Mobil помогло ралли нефтяных цен, замечают эксперты.

Торговля акциями китайского застройщика China Evergrande снова приостановлена

Гонконгская фондовая биржа сегодня объявила о приостановке торгов акциями China Evergrande. Это произошло после сообщений о том, что председатель китайского застройщика находится под наблюдением полиции.

Ранее на этой неделе также стало известно о том, что другие нынешние и бывшие руководители China Evergrande были задержаны китайскими правоохранительными органами.

Остановка торгов акциями китайского застройщика происходит всего через месяц после предыдущей 17-месячной приостановки.

В настоящее время China Evergrande имеет долговые обязательства более чем на $300 млрд. Компания изо всех сил пытается привлечь денежные средства путем продажи активов и собственных акций, чтобы расплатиться со своими кредиторами.