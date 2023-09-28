ФРС видет в стейблкоинах угрозу, Kraken запустит торговлю акциями: что нового на крипторынке

ФРС видет в стейблкоинах угрозу для финансовой системы

Стейблкоины могут привнести нестабильность в финансовую систему. Об этом говорится в исследовании Федерального резервного банка Бостона и Нью-Йорка.

Специалисты сравнили USDT и USDC с фондами денежного рынка и обнаружили сходство поведения держателей «стабильных монет» и паев фондов в условиях банковской паники, а также ряд других уязвимостей.

Банковая паника (банк-ран) — массовое изъятие вкладчиками депозитов из банков в связи с сомнениями в финансовом положении банка.

«Наши результаты показывают, что стейбклоины также подвержены специфическим стрессам. Если „стабильные монеты“ станут более взаимосвязанными с ключевыми финансовыми рынками…, они превратятся в потенциальный источник турбулентности для системы в целом», — говорится в документе.

Исследователи также предположили, что у стейблкоинов есть порог в $0,99. Уход ниже этой планки способен спровоцировать скачок заявок на вывод средств в фиат и банк-ран, что создает риск для оставшихся держателей.

Криптобиржа Kraken запустит торговлю акциями — Bloomberg

Криптовалютная биржа Kraken предложит клиентам возможность покупки и продажи акций компаний и ETF, котируемых в США и Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg.

Новым направлением займется подразделение Kraken Securities.

Биржа уже располагает необходимыми документами от регуляторов Соединенного Королевства. Также компания подала заявку на получение лицензии брокер-дилера от Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA).

Запуск торговли акциями ожидается в 2024 году.

Власти Шанхая представили стратегию развития блокчейн-индустрии

Власти Шанхая опубликовали комплекс мер, направленный на ускорение развития блокчейн-технологии в городе до 2025 года.

Согласно плану, финансовый и торговый центр Китая намерен добиться прорывов в области:

безопасности;

криптографических алгоритмов;

специфичных для DLT-процессоров;

смарт-контрактов;

кроссчейн-мостов;

хранения данных;

решений с фокусом на конфиденциальности;

регулирования.

Упомянутые разработки обеспечат основу для создания платформы базовых услуг блокчейна и развития ключевых отраслей. Среди последних — муниципальное управление, трансграничная торговля, цепочки поставок, финансы, метавселенные и обращение элементов данных.

BIS призвал страны к созданию правовой основы для CBDC

Банк международных расчетов (BIS) попросил правительства всех стран создать нормативную базу для внедрения цифровых валют центробанков (CBDC). Об этом заявил глава организации Агустин Карстенс на конференции BISIH-FSI, сообщает The Block.

Карстенс предупредил, что устаревшие правовые рамки в различных юрисдикциях могут препятствовать развитию технологии.

«Работа по решению этих проблем должна начаться всерьез. И она должна идти быстрыми темпами», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас центральные банки активно изучают CBDC для стимулирования инноваций, но не могут достичь желаемой трансформации в одиночку.

Председатель BIS сослался на документ МВФ от 2021 года, согласно которому почти 80% всех ЦБ либо не могут выпускать цифровую валюту на основании действующих законов, либо имеют расплывчатые правовые ограничения.

При этом опрос BIS показал, что 93% центральных банков находятся на различных стадиях развития CBDC. По словам Карстенса, это говорит о том, что правовая система отстает от новых технологий.

Он также призвал страны создавать максимально совместимые с другими юрисдикциями законы для новой формы денег.

«Было бы прискорбно, если бы мы получили фрагментированную систему и правовую базу, в которой различные цифровые валюты не взаимодействуют друг с другом», — заявил Карстенс.

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