За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 277320 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 сентября: 330 российских оккупантов, 9 БПЛА и 4 танка
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
личного состава — около 277320 (+330) человек,
танков — 4679 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 8962 (+12) ед,
артиллерийских систем — 6375(+38) ед,
РСЗО — 793 (+1) ед,
средства ПВО — 535 (+1) ед,
самолетов — 315 (+0) ед,
вертолетов — 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 4957 (+9),
крылатые ракеты — 1529 (+0),
корабли /катера — 20 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 8815 (+23) ед,
специальная техника — 929(+2).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии