Разминирование территорий обойдется Украине более чем в $37 миллиардов — Шмыгаль

Потенциально заминированными в Украине остаются около 174 000 кв. км. Разминирование может занять десятилетие и обойдется в $37 млрд. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Разминируй Украину».

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Разминирование Украины

Как отметил Шмыгаль, согласно оценке Всемирного банка, на очистку заминированной территории нужно потратить более $37 млрд.

Премьер сообщил, что правительство уже создало межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию для координации всех министерств и ведомств.

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По словам Шмыгаля, реализуется план обследования и очистки сельхозземель. Уже обследовано более 200 000 га из 470 000 га, определенных как приоритетные. Около 120 тысяч га вернули в обработку.

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