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28 сентября 2023, 9:16 Читати українською

Разминирование территорий обойдется Украине более чем в $37 миллиардов — Шмыгаль

Потенциально заминированными в Украине остаются около 174 000 кв. км. Разминирование может занять десятилетие и обойдется в $37 млрд. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Разминируй Украину».

Потенциально заминированными в Украине остаются около 174 000 кв.
Фото: kmu.gov.ua

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Разминирование Украины

Как отметил Шмыгаль, согласно оценке Всемирного банка, на очистку заминированной территории нужно потратить более $37 млрд.

Премьер сообщил, что правительство уже создало межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию для координации всех министерств и ведомств.

Читайте: Украина получит $244 миллиона на гуманитарное разминирование

По словам Шмыгаля, реализуется план обследования и очистки сельхозземель. Уже обследовано более 200 000 га из 470 000 га, определенных как приоритетные. Около 120 тысяч га вернули в обработку.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Rubi0
Rubi0
28 сентября 2023, 12:30
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Годовой бюджет мирного времени, условно говоря все от младенцев до пенсионеров должны будут год работать бесплатно, и то если население вернется к 40 млн, а этого не будет. Реально же это 10 лет хештега #прикрути и #затяни_пояс"
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