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28 сентября 2023, 8:52 Читати українською

Фьючерсы на апельсиновый сок подорожали до исторического максимума

27 сентября стоимость ноябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. выросла более чем на 5% — до $3,69 за фунт. Цена поднялась на 13% за месяц и почти на 78% с начала года, сообщает CNBC.

27 сентября стоимость ноябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.
Фото: depositphotos

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Причина роста цен

Цены достигли рекордных уровней на фоне опасений сокращения урожая апельсинов в США, пишет CNBC. Из-за ураганов и плохой погоды, обрушившихся на Флориду, главного производителя апельсинового сока в США, в прошлом году, урожай упал до самого низкого уровня почти за 80 лет. Поздние заморозки в конце прошлого года также негативно повлияли на поставки, пишет издание.

В июле Министерство сельского хозяйства США заявило, что ожидает, что Флорида в этом году произведет около 15,9 млн коробок апельсинов, что на 70% меньше, чем в сезоне 2020/21.

Другие крупные экспортеры, такие как Бразилия и Мексика, также снизили свои оценки урожая в этом году, ссылаясь на трудности с урожаем из-за жаркой погоды.

Кроме того, урожай апельсинов в Бразилии может упасть из-за позеленения цитрусовых (неизлечимой бактериальной болезни, угрожающей плантациям). В США производители во Флориде уже более десяти лет борются с болезнью позеленения цитрусовых, что приводит к сокращению производства в штате.

Зараженные деревья дают зеленые, деформированные и горькие плоды, непригодные для продажи в свежем виде или для приготовления сока.

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Источник: Минфин
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