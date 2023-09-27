Курс валют на вечер 27 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 18 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 27 сентября Закрытие 27 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,66/39,03 38,48/38,85 18/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,30 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,19−38,21, евро — 40,59−40,85 грн.

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