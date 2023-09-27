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27 сентября 2023, 19:02 Читати українською

Минюст США расследует обход санкций против рф через Credit Suisse — Bloomberg

Министерство юстиции США активизировало расследование по Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам уклоняться от санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство юстиции США активизировало расследование по Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам уклоняться от санкций.
Фото: finance.ua

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По словам источников издания, то, что началось с серии повесток в суд, отправленных в банки в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, посвященное Credit Suisse.

Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о возможных нарушениях санкций со стороны Credit Suisse с тех пор, как UBS приобрел в июне своего меньшего конкурента, сообщили источники. По словам одного из них, Министерство юстиции также изучает возможные нарушения требований UBS.

Расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к обвинениям или разрешению спора. Однако это деликатное время для цюрихского банка, принимающего на работу тысячи сотрудников Credit Suisse.

Наряду с бизнесом Credit Suisse, который увеличил бизнес по управлению активами банка почти на треть до $4 трлн, UBS также унаследовал юридические проблемы Credit Suisse, ставшие основной причиной краха в марте.

Министерство юстиции запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов за последние несколько лет, но пока не спрашивало интервью с руководителями или сотрудниками, сообщило один из источников.

По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предварительные ограничения, введенные после оккупации Крыма в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черный список США.

По словам двух источников, внутри министерства юстиции рассматривалось поглощение как возможность расширить расследование Credit Suisse.

Читайте также: россия арестовала активы швейцарских банков UBS и Credit Suisse

По словам двух других людей, знакомых с делом, следователи направляли запросы на информацию непосредственно в UBS, а не через официальные дипломатические каналы, что может быть медленнее.

Формально любые запросы о помощи иностранных прокуроров должны направляться через Федеральное управление юстиции Швейцарии, за исключением единичных случаев сотрудничества, таких как совместные американо-швейцарские рейды на ФИФА в 2015 году.

В частном порядке официальные лица США выразили разочарование по поводу того, что, по их мнению, Швейцария не делает достаточно для обеспечения соблюдения санкций в отношении России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками в связи с вторжением в Украину.

США указывают на отказ Швейцарии присоединиться к многосторонней оперативной группе, преследующей незаконные российские активы, и более раннее решение разморозить некоторые активы по громкому коррупционному делу, связанному с Кремлем.

До вторжения в Украину Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму свыше $60 млрд на пике своего развития. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд, что все еще на 50% больше, чем в UBS, несмотря на больший бизнес последнего по управлению активами.

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Источник: Минфин
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