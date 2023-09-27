Не уплатили 40 миллионов налогов: БЭБ сообщило о подозрении руководителям представительства всемирно известного такси

Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили предприятие-партнера всемирно известной платформы пассажирских перевозок, уклонившееся от уплаты 40 млн грн налога. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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Отмечается, что общество было зарегистрировано на Украине для обслуживания представительства зарубежной компании и оплаты труда водителей.

Уклонение от налогов

В ходе досудебного расследования детективы установили, что директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер организовали схему уклонения от уплаты налогов.

В частности, деньги, полученные водителями от перевозки пассажиров, поступали напрямую компании-владельцу платформы, а затем, за минусом комиссии, зачислялись на счета предприятия фигурантки для оплаты работы водителей партнеров и содержания представительства.

В дальнейшем эти средства незаконным способом обналичивались с помощью подконтрольных фигурантам ФЛП в качестве оплаты за предоставление несуществующих информационных посреднических услуг.

Также детективы установили, что за 2019, 2021 и 2022 годы предприятие не предоставило никаких налоговых отчетов. Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 40 млн. грн. налогов.

О ком идет речь

Хотя в БЭБ не указывают, о какой компании идет речь, по данным источников ЭП в правоохранительных органах на неуплате налога разоблачили компанию-партнера американской Uber Technologies.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины организаторе схемы и двум пособникам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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