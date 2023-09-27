USDT TRC20: Все, что вам нужно знать о нашумевшем стейблкоине

Криптовалюты давно уже стали неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Чего уж говорить об Украине, где наибольший процент крипто держателей в мире. Одним из наиболее популярных и широко используемых стейблкоинов, которые котируются на рынке криптовалют, является токен Tether (USDT). Однако мало кто знает, что Тезер существует в нескольких форматах, включая Tron TRC20. Давайте разберемся подробнее, что такое это за токен и какие возможности он предоставляет.

USDT TRC20: Что это?

Это формат Tether, который функционирует на блокчейне TRON. Другими словами, это стейблкоин, связанный с американским долларом, но создан и работающий на блокчейне TRON.

Как возник USDT

Токен Tether был создан с одной основной целью — предоставить криптовалютным трейдерам и инвесторам стабильную и надежную цифровую замену для долларов США. Это было особенно актуально в периоды волатильности курсов криптовалют, когда инвесторы искали способы быстро и безопасно конвертировать свои активы.

Токен был впервые выпущен на блокчейне Ethereum в формате ERC20, что позволило многим криптовалютным биржам и пользователям интегрировать его в свои операции. Он стал популярным выбором для транзакций тех, кто хотел сохранять стоимость своих активов в стабильной криптовалюте, не подверженной колебаниям цен других криптовалют и курсом валют на рынке.

Впоследствии токен Tether расширил свое присутствие на различные блокчейны, включая блокчейн TRON. Это сделало его еще более доступным для широкой аудитории пользователей. На сегодняшний день USDT стал надежным инструментом для быстрой и прозрачной конвертации криптовалюты в стейблкоин и обратно.

В Украине токен USDT также приобрел популярность среди криптотрейдеров и инвесторов. Это объясняется не только его стабильностью, но и доступностью на многих криптовалютных биржах в стране. Украина активно развивает свой криптовалютный рынок, и токен USDT стал важным инструментом для тех, кто хочет воспользоваться возможностями криптовалютных инвестиций в этой стране. С учетом динамичного развития криптосферы в Украине, ожидается, что популярность Tether продолжит расти и в будущем.

Как создать USDT (TRC20) кошелек?

Для хранения вам потребуется кошелек, совместимый с этим форматом. Создать TRC20 кошелек можно на различных криптовалютных платформах, которые поддерживают TRON (в том числе и на централизированных биржах, которые сейчас очень популярны), либо использовать официальные кошельки от TRON Foundation. После создания кошелька вы сможете получать, отправлять и хранить Tether.

Разница между ERC20, TRC20, BEP2 и другими форматами Tether

Основное различие между разными форматами Tether заключается в блокчейне, на котором они функционируют. Токен ERC20 работает на блокчейне Ethereum, TRC20 — на TRON, а BEP2 — на Binance Chain. Каждый из этих форматов имеет свои преимущества и особенности, и выбор зависит от вашей конкретной потребности. Почему именно TRON сеть стала такой популярной? Ответ простой — у них наименьшая комиссия при переводах между кошельками, всего от 80 центов.

Несколько самых популярных в мире пар для TRC20

На мировых криптовалютных биржах вы найдете множество пар, включающих токен Tether. Некоторые из них включают:

USDT/BTC: Обмен USDT TRC20 на Bitcoin

USDT/ETH: Обмен TRC20 на Ethereum

USDT/USDT (ERC20): Обмен между разными форматами USDT.

Несколько самых популярных в Украине пар для TRC20

В Украине также активно используются пары с Tether. Некоторые из часто используемых пар для украинских трейдеров включают:

USDT/UAH Mono: Обмен USDT на Монобанк (например, осуществить такую транзакцию можно здесь)

USDT to UAH Privat 24: Обмен TRC20 на Приват 24

USDT TRC20/Cash USD: USDT на наличные доллары.

Можно, конечно, вывести токен Tether и в наличную гривну, но американский доллар все же менее волатильный и больше используется для сбережений или крупных покупок типа недвижимости, авто, дорогой техники и так далее. Именно поэтому наличный доллар является более предпочтительным.

Безопасность кошелька TRC20

При работе с криптовалютой, включая токен USDT, безопасность всегда должна быть на первом месте. За последние годы случаи кибератак и кражи криптовалютных активов значительно возросли, и поэтому важно соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить свои средства.

Важно помнить, что ни при каких обстоятельствах не следует предоставлять свои личные ключи и информацию о доступе к кошельку третьим лицам. Ваши личные ключи — это ключ к вашим средствам, и они должны храниться в надежном и секретном месте. Не делитесь своими ключами с незнакомцами и не вводите их на подозрительных веб-сайтах.

Также рекомендуется включить дополнительные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация (2FA), если это поддерживается вашим кошельком (обычно он на централизированной бирже типа Binance, WhiteBit, ByBit и так далее). Это добавит дополнительный уровень защиты к вашему кошельку и сделает его менее уязвимым к несанкционированному доступу.

Помните, что вопросы безопасности крайне важны при работе с криптовалютой. Соблюдение базовых мер предосторожности поможет вам защитить ваши средства и избежать неприятных ситуаций.

Заключение и рекомендации

Токен USDT TRC20 предоставляет удобную и быструю возможность для хранения и обмена стейблкоинами на блокчейне TRON. С разнообразием доступных пар и удобством использования, он остается популярным выбором среди крипто трейдеров и инвесторов как в Украине, так и в мире.

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