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27 сентября 2023, 17:16 Читати українською

С начала великой войны IFC инвестировала в экономику Украины $400 миллионов

International Finance Corporation (IFC) инвестировала в украинский частный сектор с начала полномасштабной войны $400 млн. Об этом рассказала глава представительства финкорпорации в Украине Елена Волошина на Форуме «Энергия Бизнеса» от Forbes.

International Finance Corporation (IFC) инвестировала в украинский частный сектор с начала полномасштабной войны $400 млн.
Фото: mediaasuransinews.co.id

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Подробности

С 24 февраля 2022 года IFC инвестировала в украинский частный сектор $400 млн, в основном — за счет самой финансовой корпорации.

Одна из первых инвестиций с начала полномасштабной войны — в ОККО, затем — «Нива Переяславщины». Из последнего IFC инвестировала в третий фонд Horizon, а также предоставила гарантии для банка ОТP, пояснила Волошина.

По ее словам, IFC не инвестировала в энергетику из-за непрозрачности рынка, монополизации и постоянных изменений правил и политик, тарифной политики и т. д.

Сейчас IFC рассматривает варианты инвестиций в возобновляемую энергетику, добычу и хранение, сказала Волошина.

Совет директоров IFC в декабре утвердил платформу на $2 млрд, где половина — средства финансовой корпорации, по остальным идут переговоры с донорами.

«Нас поддерживает правительство Великобритании именно по финансированию проектов в энергетике», — пояснила Волошина.

IFC подписала соглашение с норвежской компанией Scatec о поставках Украине мобильных панелей и батарей. Подобный проект уже был реализован в Африке.

Также IFC взяла на себя функцию стратегического советника украинского правительства по привлечению частного сектора.

«Денег всех международных организаций для Украины будет недостаточно, потому что потребность — более $400 млрд, по оценке Всемирного банка. Согласно IFC аналитике, компания может профинансировать 20% этих потребностей. Если Украина продвинется в осуществление рыночных реформ, эта цифра может быть вдвое больше», — сказала Елена Волошина.

Источник: Минфин
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