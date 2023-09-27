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27 сентября 2023, 15:52 Читати українською

Министр соцполитики объяснила, как будет начисляться пенсия по балльной системе

В следующем году благодаря индексации пенсий по новому принципу выплаты вырастут практически у всех пенсионеров. Для этого планируется увеличить бюджет Пенсионного фонда Украины на 100 млрд. грн. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, пишет Укринформ.

В следующем году благодаря индексации пенсий по новому принципу выплаты вырастут практически у всех пенсионеров.
Фото: depositphotos.com

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Бальная система

«Пенсии будут перечислены практически всем гражданам, вышедшим на пенсию позже, чем 3 года с этого времени. Потому что за последние 3 года пенсии более или менее соответствовали рыночной стоимости. А вот все, что дальше, было начислено по заниженным коэффициентам, которые меньше реальной стоимости средств. Поэтому для каждого такого пенсионера будет произведен перерасчет», — сказала Жолнович.

Кроме того, для исчисления пенсионных выплат будет задействована балльная система, чтобы нивелировать разногласия в выплатах за одинаковый страховой стаж у людей, которые приобрели пенсионный возраст в разные периоды.

«Новый расчет предполагает, что за каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал, будет подсчитано соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год. То есть планируется рассчитать реальную покупательную способность. Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это человеку будет начислено 10 баллов. Если больше, то 11−12 баллов, то есть пропорционально. Или, напротив, меньше», — разъяснила министр.

Полученное общее количество баллов будет уникальным для каждого человека, что позволит каждый год этот показатель оценивать сопоставимо со средней заработной платой в конкретном году и, соответственно, индексировать пенсионные выплаты.

«На данный момент мы планируем увеличить бюджет пенсионного фонда на 100 миллиардов гривен. Это наши украинские доходы. В основном, за счет уплаты ЕСВ нашими защитниками», — добавила Жолнович.

Напомним

Правительство в следующем году планирует сделать пенсионную систему более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсий будет введена балльная система.

Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто вышел недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Oleg Gr
Oleg Gr
27 сентября 2023, 16:22
#
Тобто,вчитель, який пропрацював 40р із зарплатою вдвічі нижче середньої або нічого не отримає, або ще й те заберуть? 👍🏻
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 сентября 2023, 17:23
#
Звісно що заберуть…
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0
Sagittarius
Sagittarius
27 сентября 2023, 17:24
#
А у радянській період як будуть рахувати середню зарплату?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 сентября 2023, 17:25
#
Як і раніше…
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