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27 сентября 2023, 12:53 Читати українською

Индекс доллара к основным мировым валютам поднялся до максимума за 10 месяцев

Обвал на рынке американских государственных облигаций и опасения по поводу возможной приостановки работы правительственных структур США повысили спрос на доллар, пишет Bloomberg.

Обвал на рынке американских государственных облигаций и опасения по поводу возможной приостановки работы правительственных структур США повысили спрос на доллар, пишет Bloomberg.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИндекс доллараВо вторник индекс доллара (DXY), который показывает стоимость доллара к корзине валют стран — основных торговых партнеров США, вырос на 0,2% — до 106,2 пункта, то есть до максимума за десять месяцев.
Фото: depositphotos.com

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Индекс доллара

Во вторник индекс доллара (DXY), который показывает стоимость доллара к корзине валют стран — основных торговых партнеров США, вырос на 0,2% — до 106,2 пункта, то есть до максимума за десять месяцев.

За месяц японская иена и швейцарский франк упали по отношению к доллару более чем на 2%. Золото, которое традиционно выступало активом-убежищем для инвесторов в периоды экономических кризисов и высокого уровня неопределенности на рынках, также подешевело.

Частичное прекращение работы правительственных структур США возможно, если конгресс до конца сентября не договорится о финансировании работы.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если не будет принят бюджет на следующий финансовый год, который в США начинается 1 октября. В случае шатдауна до 800 тыс. госслужащих по всей стране не будут работать, что сократит расходы властей.

Напомним

Доходность десятилетних казначейских облигаций США на торгах во вторник, 26 сентября, поднялась до 4,566%, максимума за 16 лет.

Большое количество аукционов казначейских облигаций США на этой неделе и опасения закрытия правительства США еще больше усилили негативные настроения на рынке.

Инвесторы, вложившиеся в американские казначейские облигации, терпят убытки третий год подряд, в том числе из-за проблем с ликвидностью, все более жесткой денежно-кредитной политики ФРС и увеличением эмиссии правительством США, пишет издание.

Стратег Nomura Эндрю Тайсхерст ожидает, что укрепление доллара США по отношению к другим валютам может продолжиться, что будет обусловлено расхождениями в темпах роста экономики, более высокими процентными ставками и возможным дальнейшим «бегством от риска».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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jakiro
jakiro
27 сентября 2023, 15:23
#
Гривня ше стабільніша ніж долар!
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