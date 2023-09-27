Индекс доллара к основным мировым валютам поднялся до максимума за 10 месяцев

Обвал на рынке американских государственных облигаций и опасения по поводу возможной приостановки работы правительственных структур США повысили спрос на доллар , пишет Bloomberg.

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Индекс доллара

Во вторник индекс доллара (DXY), который показывает стоимость доллара к корзине валют стран — основных торговых партнеров США, вырос на 0,2% — до 106,2 пункта, то есть до максимума за десять месяцев.

За месяц японская иена и швейцарский франк упали по отношению к доллару более чем на 2%. Золото, которое традиционно выступало активом-убежищем для инвесторов в периоды экономических кризисов и высокого уровня неопределенности на рынках, также подешевело.

Частичное прекращение работы правительственных структур США возможно, если конгресс до конца сентября не договорится о финансировании работы.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если не будет принят бюджет на следующий финансовый год, который в США начинается 1 октября. В случае шатдауна до 800 тыс. госслужащих по всей стране не будут работать, что сократит расходы властей.

Напомним

Доходность десятилетних казначейских облигаций США на торгах во вторник, 26 сентября, поднялась до 4,566%, максимума за 16 лет. Большое количество аукционов казначейских облигаций США на этой неделе и опасения закрытия правительства США еще больше усилили негативные настроения на рынке. Инвесторы, вложившиеся в американские казначейские облигации, терпят убытки третий год подряд, в том числе из-за проблем с ликвидностью, все более жесткой денежно-кредитной политики ФРС и увеличением эмиссии правительством США, пишет издание.