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27 сентября 2023, 11:54 Читати українською

Нацбанк улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале

Нацбанк ожидает, что дефицит электроэнергии в течение четвертого квартала 2023 года не превысит 5%. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан, передает Forbes.

Нацбанк ожидает, что дефицит электроэнергии в течение четвертого квартала 2023 года не превысит 5%.
Фото: depositphotos

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При этом аналогичный показатель в первом квартале после ударов россии по энергетической инфраструктуре составлял, по оценке регулятора, 15%.

По его словам, Нацбанк ожидает менее существенного, чем в прошлом, негативного эффекта на экономическую активность от возможного дефицита электроэнергии в течение четвертого квартала и, вероятно, в начале 2024 года, отметил Шабан.

«1,5−2% дефицита будет перекрываться импортом электроэнергии», — добавил он.

В начале 2023 г. НБУ прогнозировал более значительное влияние перебоев с энергоснабжением на экономику в течение всего года. По базовому сценарию регулятор закладывал возможный дефицит в 15−18% в четвертом квартале 2023-го и первом квартале 2024-го. Аналогичные показатели по отрицательному сценарию составляли 30−33%.

Читайте: Дефицит электроэнергии. В Нацбанке озвучили два сценария

В апреле НБУ просмотрел свою оценку, напомнил Шабан. «Мы увидели, что на платежный баланс и на инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось. Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на горючее и сырье смогли „прижать“ инфляцию», — пояснил он.

Разрушение Каховской ГЭС также не оказало значительного влияния на энергетику, хотя это и привело к снижению объемов гидрогенерации по всему каскаду Днепра, добавил Шабан.

В июле сбалансированию ситуации способствовали осадки, а возникший в августе из-за жары дефицит компенсировался импортом электроэнергии, рассказал чиновник.

НБУ фиксирует рост импорта энергетического оборудования, уточнил он. «Объемы ощутимо превышают показатели в прошлом году», — сказал Шабан.

Источник: Минфин
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