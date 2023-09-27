Binance возвращается в Бельгию, китайский суд признал биткоин цифровым активом: что нового на рынке

Binance возобновила работу в Бельгии

Криптовалютная биржа Binance открыла регистрацию и доступ к своим услугам для пользователей из Бельгии спустя три месяца после сообщений о проблемах с местным регулятором. Об этом сообщает пресс-служба Binance.

«На нашей платформе снова приветствуются новые регистрации резидентов Бельгии», — заявили в криптобирже.

Напомним, в июне 2023 года Управление финансовых услуг и рынков Бельгии обязало Binance прекратить оказание связанных с цифровыми активами услуг в стране. Запрет был связан с тем, что биржа оказывает услуги из стран, которые не являются членами Европейской экономической зоны.

Британский Chase Bank прекращает обработку платежей на счета криптокомпаний

С 16 октября второй по активам в Великобритании Chase Bank перестанет обрабатывать платежи в пользу криптокомпаний ввиду «роста связанных с цифровыми активами случаев мошенничества». Об этом сообщает CoinDesk.

«Мы отклоним подобные переводы», — говорится в письме клиентам.

Сотрудники банка рекомендовали в таких случаях использовать сторонних провайдеров.

Издание отмечает сложности, с которыми сталкиваются местные граждане при поиске дружественных к индустрии организаций. Управление по финансовому надзору Великобритании даже инициировала дискуссии между участниками криптовалютной отрасли и традиционными финансами для улучшения ситуации.

Тайвань определился с регулированием криптовалют

Комиссия финансового надзора Тайваня (FSC) стремится улучшить защиту инвесторов в криптовалюту, вводя новые правила.

FSC сформулировал ключевые моменты регулирования тайваньского рынка криптовалют, опубликовав 26 сентября отраслевые рекомендации для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), работающих в стране.

В руководящих принципах ведомство упомянуло некоторые общеотраслевые правила, такие как отделение биржевых казначейских активов от активов клиентов и пересмотр механизмов листинга и исключения виртуальных активов.

FSC также потребовал от иностранных VASP воздерживаться от предоставления своих услуг на Тайване без получения необходимых разрешений от регулирующего органа.

Власти также заявили, что VASP предлагается содействовать саморегулированию в криптовалютной индустрии, поскольку ожидается, что соответствующие ассоциации VASP сформулируют нормы саморегулирования на основе содержания руководящих принципов.

Руководящие принципы были приняты совместно с крупными криптовалютными биржами Тайваня, объявившими о создании совместной ассоциации саморегулирования.

26 сентября местные биржи, такие как Maicoin, BitstreetX, Hoya Bit, Bitgin, Rybit, Xrex и Shangbito, официально сформировали Тайваньскую ассоциацию платформ виртуальных активов и транзакционного бизнеса для продвижения отрасли и помощи регулирующим органам.

Китайский суд признал биткоин цифровым активом

Второй народный суд промежуточной инстанции Шанхая признал биткоин в качестве «уникального и невоспроизводимого» цифрового актива, утвердив его ценность на юридическом уровне.

Судья Рен Сусянь в своем докладе обозначила основные признаки криптовалют и выделила сложности интерпретации подобных терминов на практике.

Она вспомнила два похожих дела краже USDT на 12 млн юаней ($1,64 млн) и биткоина. В первом случае суд квалифицировал преступление как воровство имущества, а во втором — как незаконное получение компьютерной информации.

Судья также назвала главные сложности судебных процессов с цифровыми активам:

неопределяемые юридические свойства криптовалют;

трудности с отслеживанием и обращением;

необратимость и анонимный характер транзакций.

В отчете отмечается, что биткоин унаследовал ключевые характеристики валют, включая масштабируемость, простоту обращения, хранение и оплату. При этом монета продолжает использоваться во всем мире, несмотря на его децентрализованный характер, подчеркнула судья.

«В настоящее время цифровая валюта в нашей стране не признана средством платежа, существуют разные описания ее характеристики как товара и денежной единицы, однако она и не является контрабандой, а ее имущественные свойства нельзя полностью отрицать», — заявила Сусянь.

Во избежание дальнейшей путаницы в докладе предложены варианты модернизации судебной системы. Во-первых, необходимо ввести рассмотрение дел на двух уровнях — «люди» и «вещи». Таким образом станет проще классифицировать ключевые объекты слушания.

Во-вторых, правительству нужно установить порядок принудительных мер в отношении криптовалют, включая механизм конфискации. Напоследок Сусянь посоветовала улучшить систему идентификации держателей цифровых активов.