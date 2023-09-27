Нефть дорожает на фоне опасений дефицита топлива

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 сентября 2023, 10:52 Читати українською

Нефть дорожает на фоне опасений дефицита топлива

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в среду, 27 сентября, после подъема накануне, вызванного снижением опасений мировой экономики и ростом тревог по поводу дефицита топлива на мировом рынке. Об этом сообщает enkorr.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в среду, 27 сентября, после подъема накануне, вызванного снижением опасений мировой экономики и ростом тревог по поводу дефицита топлива на мировом рынке.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Торги на бирже

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $94,91 за баррель, что на $0,95 (1,01%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,67 (0,7%) — до $93,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на $0,96 (1,06%) и составили $91,35 за баррель. По итогам прошедшей сессии они выросли на $0,71 (0,8%) — до $90,39 за баррель.

Нефть поддерживают опасения, что спрос сильно превысит усилившееся после решений Саудовской Аравии и россии предложение россии продолжить добровольные сокращения добычи.

«Кажется, ничто не может помешать ралли цен на нефть. Трейдеры на энергетическом рынке быстро распознают бычий тренд, и для того чтобы его прервать, потребуется гораздо больше, чем сильный доллар и ослабление спроса», — отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на прошлой неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 по киевскому времени в среду.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина — на 120 тыс. баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами