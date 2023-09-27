Нефть дорожает на фоне опасений дефицита топлива

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в среду, 27 сентября, после подъема накануне, вызванного снижением опасений мировой экономики и ростом тревог по поводу дефицита топлива на мировом рынке. Об этом сообщает enkorr.

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Торги на бирже

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $94,91 за баррель, что на $0,95 (1,01%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,67 (0,7%) — до $93,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на $0,96 (1,06%) и составили $91,35 за баррель. По итогам прошедшей сессии они выросли на $0,71 (0,8%) — до $90,39 за баррель.

Нефть поддерживают опасения, что спрос сильно превысит усилившееся после решений Саудовской Аравии и россии предложение россии продолжить добровольные сокращения добычи.

«Кажется, ничто не может помешать ралли цен на нефть. Трейдеры на энергетическом рынке быстро распознают бычий тренд, и для того чтобы его прервать, потребуется гораздо больше, чем сильный доллар и ослабление спроса», — отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на прошлой неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 по киевскому времени в среду.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина — на 120 тыс. баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей.