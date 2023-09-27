​​США подают в суд на Amazon, а Alibaba хочет провести IPO подразделения: что нужно знать утром

Американские индексы снизились во вторник

S&P 500 потерял 1,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,6%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%.

Слабые отчеты о продажах новых домов и потребительском доверии в США усилили опасения инвесторов по поводу перспектив для американской экономики. Кроме этого, участники рынка обеспокоены возможным дальнейшим повышением процентных ставок Федеральной резервной системой.

Между тем глава крупнейшего банка США J.P. Morgan Джейми Даймон предупредил о том, что американский регулятор в конечном итоге может повысить ставки до 7%. Также в худшем сценарии Даймон прогнозирует в США начало стагфляции.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,1%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi упали на 0,3%, сингапурский STI сократился на 0,8%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,4% и 0,6% соответственно.

Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой на фоне опасений по поводу возможного дальнейшего роста процентных ставок в США.

Правительство США подает в суд на Amazon

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против розничного гиганта за антиконкурентную деловую практику.

В заявлении FTC говорится, что Amazon является монополистом, который использует набор взаимосвязанных антиконкурентных и несправедливых стратегий для незаконного сохранения своей власти в отрасли.

По мнению регулятора, компания нарушает антимонопольный закон США не только из-за своего размера, но и из-за «особого исключительного поведения», которое препятствует росту существующих конкурентов, а также появлению новых участников отрасли.

Представители Amazon заявили, что иск FTC не подкреплен фактами.

На фоне новостей об антимонопольном иске акции Amazon во вторник упали более чем на 3%.

Alibaba собирается провести IPO своего логистического подразделения

Alibaba планирует провести публичное размещение акций Cainiao на Гонконгской фондовой бирже.

При этом после IPO Alibaba сократит свою долю в компании с 70% до 50%.

Cainiao управляет глобальной логистической сетью, которая помогает Alibaba осуществлять доставку товаров как внутри Китая, так и за рубежом.

IPO Cainiao станет первым первичным публичным размещением акций подразделений Alibaba с тех пор, как ранее в этом году компания объявила о реструктуризации своего бизнеса.

В ходе сегодняшних торгов на Гонконгской фондовой бирже акции Alibaba растут примерно на 1%.