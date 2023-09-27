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27 сентября 2023, 9:41 Читати українською

НБУ исключил из госреестра и аннулировал все лицензии финкомпании и страховику

Нацбанк аннулировал все лицензии у ООО «ФК «Церера» и исключил учреждение из Государственного реестра финансовых учреждений и ЧАО «СК Инто». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк аннулировал все лицензии у ООО «ФК «Церера» и исключил учреждение из Государственного реестра финансовых учреждений и ЧАО «СК Инто».
Фото:depositphotos

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Что известно

НБУ аннулировал все лицензии в ООО ФК «Церера» и исключил учреждение из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления.

ЧАО СК «Инто» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг из-за невыполнения страховщиком решения Национального банка об устранении нарушения лицензионных условий.

Соответствующие решения 22 сентября принял комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ.

«СК «Инто» имело 4 лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования. 7 сентября НБУ аннулировал страховщику лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

Согласно последней поданной ею отчетности по состоянию на 30 июня 2023 года, объем страховых премий компании составил 28,767 млн грн, стоимость активов — 139,178 млн грн, страховые резервы — 18,028 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,2%.

После исключения из Государственного реестра финансовых учреждений страховщик теряет статус финансового учреждения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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