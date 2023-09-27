За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 320 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 276990 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 сентября: 320 российских оккупантов, 24 БПЛА и 3 танка
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Потери врага
личного состава / personnel — около/ about 276990 (+320) человек / persons,
танков / tanks — 4675 (+3) ед,
боевых бронированных машин / APV — 8950 (+4) ед,
артиллерийских систем / artillery systems — 6337(+38) ед,
РСЗО / MLRS — 792 (+0) ед,
средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 534 (+1) ед,
самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
вертолетов / helicopters — 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4948 (+24),
крылатые ракеты / cruise missiles — 1529 (+0),
корабли /катера/warships/boats — 20 (+0) ед,
подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8792 (+29) ед,
специальная техника / special equipment — 927(+2).
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