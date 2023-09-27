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27 сентября 2023, 8:52 Читати українською

Норвегия выделяет Украине еще $92 миллиона помощи

Норвегия предоставляет дополнительный 1 млрд норвежских крон ($92,5 млн) для обеспечения украинцев жизненно важной помощью. Об этом заявила министр иностранных дел Анникен Гюиттфельдт.

Норвегия предоставляет дополнительный 1 млрд норвежских крон ($92,5 млн) для обеспечения украинцев жизненно важной помощью.
Фото: delo.ua

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Помощь Норвегии

«Мирное население Украины очень пострадало в результате жестокой войны россии. Усилия украинского народа противостоять ежедневным нападениям на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру были героическими. Им нужна наша помощь, чтобы пережить еще одну зиму войны», — сказала Гюитфельдт.

По оценкам ООН, более 17 млн человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи. Около 5 млн являются внутренне перемещенными лицами, а более 6,2 млн сбежали из Украины и искали убежища в других странах из-за войны россии.

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года Норвегия предоставила более 3,5 млрд норвежских крон гуманитарной поддержки Украине и помощи беженцам в соседних странах.

Источник: Минфин
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