Курс валют НБУ: гривна укрепилась к евро на 11 копеек

27 сентября европейская валюта подешевела на 11 копеек. НБУ установил официальный курс евро на уровне 38,76 грн. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

26 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 38,87 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подорожало на 6 копеек, в продаже на 7 копеек.

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