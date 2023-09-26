НБУ ввел в обращение новую памятную монету «Страна супергероев. Спасибо энергетикам!» (фото)

Национальный банк 26 сентября ввел в обращение новую памятную монету «Страна супергероев. Спасибо энергетикам!». Монета посвящена всем энергетикам Украины, сообщает пресс-служба НБУ .

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Дизайн новой запоминающейся монеты создал известный украинский художник, иллюстратор, графический дизайнер Сергей Майдуков.

Аверс

На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция, символизирующая энергетическую систему Украины. Ее образ воплощен в символическом соцветии подсолнечника, каждый лепесток которого, как фонарь, озаряет светом нашу страну. Он сияет, несмотря на вражеские ракетные обстрелы, как восход солнца, который обязательно наступит после самой страшной ночи.

Реверс

На реверсе монеты в виде трех незыблемых и сияющих глыб изображен стилизованный трезубец, который во время вращения монеты трансформируется в букву «Е» и является первой буквой слова «Энергетика».

Характеристики

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо энергетикам!» изготовлен из нейзильбера, его тираж — до 50 000 штук.

Группа монеты — гладкая, с углубленными, инверсно расположенными надписями: обозначением номинала монеты — пять гривен, года чеканки монеты — 2023 и логотипа Банкнотно-монетного двора НБУ.

Где и когда можно будет приобрести

Купить памятную монету «Страна супергероев. Спасибо энергетикам!» можно с 4 октября 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано десять тысяч этих монет, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с октября памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.