К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подорожал на 6 копеек, в продаже на 7 копеек.
Курс валют на вечер 26 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 26 сентября
|
Закрытие 26 сентября
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
38,66/39,04
|
38,72/39,11
|
6/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,45 грн, а продают за 41,15 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30, евро — 40,80−41,00 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Комментарии