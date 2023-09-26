Курс валют на вечер 26 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подорожал на 6 копеек, в продаже на 7 копеек.

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Валюта Открытие 26 сентября Закрытие 26 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,66/39,04 38,72/39,11 6/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,45 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30, евро — 40,80−41,00 грн.

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