Министерство финансов 26 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,62 млрд грн, что на 12,14 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 14,76 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин на аукционе продал облигации более чем на 2,6 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
26 сентября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 813,10 млн грн под 17,68% с погашением 2 октября 2024 года;
- 1,41 млрд грн под 18,34% с погашением 18 июня 2025;
- 399 млн грн под 19,19% с погашением 4 ноября 2026 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Напомним
«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.
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