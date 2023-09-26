Британия подозревает экс-директора Wirecard Яна Марсалека в шпионаже в пользу россии

Прокуратура Лондона во вторник, 26 сентября, обвинила бывшего генерального директора Wirecard Яна Марсалека в причастности к шпионажу в пользу россии. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Журналисты отметили, что речь идет также о финансировании шпионской сети. По версии следствия, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Марсалек договорился собирать информацию, которая прямо или косвенно полезна врагу и тем самым наносит ущерб интересам и безопасности Великобритании.

Дело экс-директора Wirecard связано с гражданами Болгарии. Как пишет Spiegel, спецслужбы опасаются, что группа болгар могла планировать убийства и похищения людей. Есть случай, когда они попытались напасть на человека.

Запад считает, что российские спецслужбы завербовали Марсалека, когда он еще работал в Wirecard. Как выяснила год назад немецкая газета Süddeutsche Zeitung, в 2021 Марсалек получил российский паспорт по имени Германа Баженова.

Документа нет в системе «Роспаспорт», вероятно, экс-директору Wirecard выдали его для «повседневных дел». Также у него есть второй российский паспорт, утверждало издание.

В июне 2020 года Марсалека заподозрили в хищении 2 млн евро со счетов Wirecard. Его коллегу, гендиректора компании Маркуса Брауна, арестовали.

Сам Марсалек считает ключевым подозреваемым по делу о хищении, объявлен в розыск в Германии и Австрии.

Немецкая газета Handelsblatt сообщала, что Марсалек скрывается в россии, куда прилетел из Минска частным самолетом.