Укрзализныця вместе с фондом американского миллиардера Говарда Баффета создали первый в мире поезд-кухню — Food Train, способный в отсутствие света производить до 70 тысяч порций еды в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Укрзализныця вместе с миллиардером Баффетом создали первый в мире автономный поезд-кухню (фото)
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«Железнодорожные вокзалы минувшей зимой стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блекауты носили регулярный характер. В этом году вдобавок к вокзалам мы создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день где угодно и когда-либо!» — говорится в сообщении.
Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко отметил, что Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда Укрзализныци и фонда заступит его на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни.
Как это работает
Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:
- генераторный вагон (около 400 кВт + собственная заправочная станция для автономной работы);
- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
- багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.
Food Train может автономно работать 5−7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее.
«Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя», — заявили в Укрзализныце.
Отмечается, что построение и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).
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