Цены на газ в Европе резко пошли вверх и вплотную приблизились к $500 за тысячу кубометров

Цена октябрьских фьючерсов на газ в Европе 25 сентября росла на 12%, вплотную приближаясь к отметке $500 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает отраслевое издание enkorr.

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По состоянию на обед 26 сентября стоимость газа составила $495,3 за тысячу кубов.

Эта ценовая динамика фиксируется на фоне продления до 8 октября остановки работ на газовом месторождении «Скарв» в Норвегии. Влияние могло оказать и решение правительства Нидерландов остановить добычу в следующем месяце на крупнейшем в Европе газовом месторождении «Гронинген».

О планах к 1 октября окончательно прекратить добычу в Гронингене стало известно в июне 2023 года. Поставки газа с месторождения начали еще в 1963 году. Работы на нем останавливают из-за опасности дальнейшей эксплуатации на фоне подземных толчков, часто возникающих при производстве.

Перед выходными цены на газ, напротив, снижались из-за окончания стачек на CПГ-заводах Chevron в Австралии. Между компанией и работниками, требовавшими поднять зарплаты, было заключено соглашение.

Динамика цен на природный газ на Лондонской бирже ICE за три месяца: