Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 6,2 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу активы 9 банков на сумму 6,24 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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Что будет продавать Фонд

«В течение текущей недели (25−29 сентября 2023 года) запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 6 247,8 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 5 742,3 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 504,1 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 1,4 млн грн.