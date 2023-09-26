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26 сентября 2023, 15:44 Читати українською

НБУ изменит правила проверок небанковских финкомпаний

Нацбанк обнародовал на своем сайте проект положения об организации и проведении инспекционных проверок небанковских финансовых услуг, которое должно вступить в силу с 1 января одновременно с новыми законами о финансовых компаниях, страховании и кредитных союзах, говорится на сайте.

Нацбанк обнародовал на своем сайте проект положения об организации и проведении инспекционных проверок небанковских финансовых услуг, которое должно вступить в силу с 1 января одновременно с новыми законами о финансовых компаниях, страховании и кредитных союзах, говорится на сайте.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто хотят изменитьПоложение определяет:процедуру плановой и внеплановой проверок;права и обязанности как инспекторов, и объектов проверки;порядок взаимодействия и обмена информацией внутри инспектирования;основания для внеплановых проверок;перечень документов, составляемых по результатам инспекционной проверки;порядок действий при создании препятствий при проверке.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что хотят изменить

Положение определяет:

  • процедуру плановой и внеплановой проверок;
  • права и обязанности как инспекторов, и объектов проверки;
  • порядок взаимодействия и обмена информацией внутри инспектирования;
  • основания для внеплановых проверок;
  • перечень документов, составляемых по результатам инспекционной проверки;
  • порядок действий при создании препятствий при проверке.

Кого касается

Новое положение касается большого количества компаний. По состоянию на 1 августа 2023 года в Украине насчитывалось более 1000 участников рынка небанковских финансовых услуг: 114 страховщиков, 149 кредитных союзов, 617 финансовых компаний, 162 ломбарда, 82 лизингодателя, одна почта с платежной лицензией, 17 платежных учреждений.

Также на рынке есть 23 небанковские финансовые группы.

Источник: Минфин
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