Нацбанк обнародовал на своем сайте проект положения об организации и проведении инспекционных проверок небанковских финансовых услуг, которое должно вступить в силу с 1 января одновременно с новыми законами о финансовых компаниях, страховании и кредитных союзах, говорится на сайте.
НБУ изменит правила проверок небанковских финкомпаний
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Что хотят изменить
Положение определяет:
- процедуру плановой и внеплановой проверок;
- права и обязанности как инспекторов, и объектов проверки;
- порядок взаимодействия и обмена информацией внутри инспектирования;
- основания для внеплановых проверок;
- перечень документов, составляемых по результатам инспекционной проверки;
- порядок действий при создании препятствий при проверке.
Кого касается
Новое положение касается большого количества компаний. По состоянию на 1 августа 2023 года в Украине насчитывалось более 1000 участников рынка небанковских финансовых услуг: 114 страховщиков, 149 кредитных союзов, 617 финансовых компаний, 162 ломбарда, 82 лизингодателя, одна почта с платежной лицензией, 17 платежных учреждений.
Также на рынке есть 23 небанковские финансовые группы.
Источник: Минфин
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