WhatsApp объявил о прекращении поддержки старых версий Android

Мессенджер WhatsApp с 24 октября будет поддерживаться только на операционных системах Android версии 5.0 и выше. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в справочном центре WhatsApp.

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«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — говорится в сообщении.

Сейчас мессенджер работает на Android старых версий 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, но с 24 октября эта возможность исчезнет.

«Ваш телефон должен иметь возможность принимать СМС или звонки во время подтверждения номера. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi», — объяснили в компании.

Решение о том, какие устройства поддерживать, а какие — признать устаревшими, WhatsApp принимает каждый год.