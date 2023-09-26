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26 сентября 2023, 11:16 Читати українською

Хакеры украли $200 млн в криптовалюте у сервиса облачных сервисов Mixin Network: что нового на рынке

В субботу, 23 сентября, неизвестные взломали провайдера облачных сервисов Mixin Network и вывел около $200 млн в цифровых активах. Об этом сообщили аналитики Slow Mist.

Криптопроект Mixin Network взломали на $200 миллионовВ субботу, 23 сентября, неизвестные взломали провайдера облачных сервисов Mixin Network и вывел около $200 млн в цифровых активах.
Фото: pixabay.com

Криптопроект Mixin Network взломали на $200 миллионов

Позже представители протокола также подтвердили инцидент.

Согласно заявлению, эксплойту подверглась база данных сети. Разработчики временно приостановили ввод и вывод средств.

Mixin Network — одноранговая торговая сеть для криптовалют, предназначенная для масштабирования и ускорения транзакций. Протокол поддерживает биткоин, Ethereum и еще несколько популярных монет.

Согласно отчету за июль, стоимость 100 крупнейших активов сети протокола составляет чуть более $1,1 млрд.

Tether прекратил переводы USDT в фиат для DeFi-проекта из Сингапура

Базирующийся в Сингапуре DeFi-протокол Cake сообщил об отказе Tether от конвертации стейблкоина в доллары США ввиду «изменений в своих правилах». Об этом сообщил соучредитель и CEO платформы Джулиан Хосп.

Топ-менеджер привел скриншот сообщения от Tether. В нем говорится, что новые условия предоставления услуг предполагают отказ от обслуживания «корпораций, контролируемых другой организацией, директорами и акционерами, зарегистрированными в Сингапуре».

Пользователи отметили, что действия Tether продиктованы недавним скандалом в юрисдикции. Местная полиция провела расследование и обнаружила отмывание связанных с цифровыми активами средств на более чем $2 млрд.

Хакеры Lazarus из Северной Кореи владеют криптовалютой на $47 млн — исследование

Северокорейские хакеры из Lazarus Group владеют криптовалютами на сумму не менее $47 млн. Об этом сообщают аналитики 21.co.

Согласно их подсчетам, киберпреступники хранят $42,5 млн в биткоинах, $1,9 млн в ETH, $1,1 млн в BNB и $640 000 в различных стейблкоинах, в основном BUSD.

При этом группа не держит анонимные монеты, такие как Monero, Dash или Zcash.

Сервис Dune Analytics отслеживает 295 кошельков, которые, по данным ФБР и OFAC, принадлежат хакерской группе.

Еще 6 сентября совокупный баланс по указанным адресам составлял $86 млн. За несколько дней до этого произошел взлом беттинговой платформы Stake на $41 млн, в котором обвинили Lazarus.

Последняя транзакция по кошелькам хакеров зафиксирована 20 сентября.

Криптобиржу HTX (Huobi) взломали на $7,9 миллионов. Биржа обещает все компенсировать

Хакеры взломали криптовалютную биржу HTX компании Huobi Global. В общей сложности украли 5 000 ETH на $7,9 млн. Об этом сообщают специалисты компании по криптобезопасности Cyver Alerts.

Система компании обнаружила подозрительные транзакции с участием адресов Huobi Global и HTX Global. Эксперты сумели установить кошелек злоумышленника. Сейчас на нем находится почти 4000 ETH. Тысячу монет он перевел на другой адрес почти сразу после взлома.

Позже биржа подтвердила взлом и сообщила, что связалась с хакером через Etherscan. Представители платформы предложили злоумышленнику вознаграждение 5% от украденной суммы, если он вернет деньги добровольно. На раздумья ему дали семь дней, до 2 октября 2023 года.

Источник: Минфин
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