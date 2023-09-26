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26 сентября 2023, 10:47 Читати українською

​​Инвесторы ждут падения американского рынка акций: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото:depositphotos

Фондовые индексы США выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,5%, а индекс Dow Jones — 0,1%.

Американские индексы прервали четырехдневную серию падений, несмотря на сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу того, что Федеральная резервная система США, вероятно, оставит процентные ставки на высоком уровне на более длительный срок.

Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2007 года превысила 4,5%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,7%, японский Nikkei упал на 0,9%, южнокорейский Kospi сократился на 1,3%, сингапурский STI подешевел на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 1% соответственно.

Инвесторы в регионе продолжают беспокоиться по поводу возможного дальнейшего роста процентных ставок в США.

Между тем в понедельник индекс китайских застройщиков достиг девятимесячного минимума на фоне новых потрясений в секторе: China Evergrande Group пропустила выплату по долгу, а бывшие руководители были задержаны.

Moody’s: США рискуют своим высшим кредитным рейтингом в случае остановки работы правительства

Moody's, единственное крупное агентство, сохранившее для США высший кредитный рейтинг, предупредило, что потенциальная приостановка работы правительства может негативно сказаться на оценке кредитоспособности страны.

«Несмотря на то, что кратковременная приостановка работы правительства США не повлияет на обслуживание долга и вряд ли приведет к разрушению экономики страны, она подчеркнет слабость институциональной и управленческой силы в Америке по сравнению с другими суверенными странами с рейтингом ААА», — говорится в заявлении Moody’s.

Правительство США потенциально может приостановить свою работу уже 1 октября, если в американском Конгрессе не примут законопроект о федеральных расходах.

Ранее, в августе этого года, Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг США, сославшись на опасения по поводу политических споров о потолке госдолга, который поставил страну на грань дефолта.

Хедж-фонды делают ставку на падение американского рынка акций

По данным Goldman Sachs, управляющие фондами продолжают увеличивать ставки на падение рынка акций США после недавней распродажи на Уолл-стрит.

Менеджеры хедж-фондов ожидают дальнейшего падения американских фондовых индексов на фоне растущего пессимизма по поводу решимости Федеральной резервной системы США удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного времени.

В настоящее время профессиональные управляющие капиталом занимают менее оптимистичную позицию в отношении американского рынка акций, замечают в Bloomberg.

Источник: Минфин
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