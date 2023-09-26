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26 сентября 2023, 9:39 Читати українською

Нацбанк оштрафовал 18 финансовых компаний. Причина — непредоставление отчетности

Нацбанк наложил штрафы на 10 финансовых компаний, 7 ломбардов и 1 лизингодателя за несвоевременное представление регулятору отчетности за первый и второй кварталы 2023 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк наложил штрафы на 10 финансовых компаний, 7 ломбардов и 1 лизингодателя за несвоевременное представление регулятору отчетности за первый и второй кварталы 2023 года.
Фото: depositphotos

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Кого оштрафовал НБУ

ООО «Дживвайп Финанс» (ЕГРПОУ 39294917);
ООО «ФК Еврокредит» (ЕГРПОУ 40932411);
ООО «ФК Еврофактор» (ЕГРПОУ 38971446);
ООО «МПБ Финанс» (ЕГРПОУ 37355066);
ООО «Иноме Груп» (ЕГРПОУ 39260233);
ООО «Финансовая компания „Октава Финансовая ФИНАНС“ (ЕГРПОУ 39628794);
ООО „ФК „Тотал Финанс“ (ЕГРПОУ 39506632);
ООО „Микрофинанс“ (ЕГРПОУ 41539960);
ООО „Пэйселл“ (ЕГРПОУ 41498322);
ООО „Орион Финанс“ (ЕГРПОУ 43229262);
ПО „Ломбард — Каркузаев и компания“ (ЕГРПОУ 32076400);
ПО „Дила Ломбард — Диасамидзе Давид Шукреевич и Димова Лариса Николаевна“ (ЕГРПОУ 30839335);
ПО „Ломбард“ ООО „Фоксер Продакт“ и компания“ (ЕГРПОУ 43424624);
ПО „Ломбард Фармация и Ко“ (ЕГРПОУ 30696541);
ПО „Ломбард „Золотой Теленок“ ООО „Казначей“ и компания“ (ЕГРПОУ 36883772);
ПО „Ломбард „Ларчик“ Кацман Л. В. и компания“ (ЕГРПОУ 41687953);
ПО „Ломбард № 1“ ООО „Контракт — Групп“ и компания» (ЕГРПОУ 43521651);
ООО «Сандора» (ЕГРПОУ 22430008).

Решение по применению мер влияния принято по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 22 сентября 2023 года и вступило в силу 25 сентября 2023 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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