Украина получила доступ к финансированию инфраструктурных проектов из европейского фонда

Украина и Молдова с 26 сентября получат доступ к финансированию инфраструктурных проектов в рамках так называемого Фонда объединения Европы и смогут давать свои предложения по получению такого финансирования самостоятельно, без консультаций со странами ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Адина Велян в Брюсселе, пишет Укринформ.

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Доступ к финансированию

«Мы объявляем новый конкурс (проектов — ред.) на лучшее использование Фонда объединения Европы. Впервые у Украины и Молдовы будет возможность подавать заявки на финансирование инфраструктурных проектов в контексте развития „коридоров солидарности“. Они могут делать это самостоятельно, без предварительных согласований с другими европейскими странами, они равноправные партнеры в Фонде объединения Европы, на той же основе, что и другие страны-члены ЕС», — отметила еврокомиссар.

По ее словам, Еврокомиссия провела предварительные обсуждения подобных технических проектов с украинской командой. Они, в частности, предполагают дальнейшую интеграцию украинской железной дороги в систему железнодорожного сообщения Европейского Союза с переходом украинских перевозчиков на европейские стандарты.

«Это включает лучшее сочетание между Львовом, Яссами (Румыния — ред.) и Кишиневом», — сказала Велян.