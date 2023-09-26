26 сентября европейская валюта подешевела на 2 копейки. НБУ установил официальный курс евро на уровне 38,87 грн. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: гривна укрепилась к евро на 2 копейки
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Валютный рынок
25 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 38,89 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевело на 16 копеек, в продаже на 17 копеек.
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Источник: Минфин
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