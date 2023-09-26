Курс валют НБУ: гривна укрепилась к евро на 2 копейки

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

25 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 38,89 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевело на 16 копеек, в продаже на 17 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.