Абанк запустил акцию для получателей срочных переводов Western Union!

С 22.09.2023 в Абанке стартовала акция, благодаря которой клиенты, еще ни разу не получавшие срочные переводы Western Union, имеют возможность не только сделать это выгодно, но и получить 100 грн.

Ведь Абанк выплачивает 100 грн на счет кешбэка каждому клиенту, который в период с 22.09.2023 по 31.10.2023 получит свой первый перевод Western Union в мобильном приложении ABank24 или в любом отделении Абанка с выплатой на карту!

Акция действует как для новых, так и для действующих клиентов банка.

Если вы еще не являетесь клиентом Абанка, но хотите принять участие в акции — загружайте приложение ABank24 по ссылке и получайте перевод вместе с бонусными 100 грн.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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