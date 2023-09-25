Uklon присоединился к налоговому пространству Дия.City

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса Дія.City присоединился украинский сервис онлайн-вызова авто Uklon. Об этом вице-премьер-

министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Министр отметил, что Uklon является компанией, запустившей первый в Украине сервис для вызова авто онлайн. Компания развивает целую экосистему собственных ИТ-продуктов — от приложения для водителей до CRM-системы, для того чтобы сотни тысяч пользователей могли заказывать такси в несколько кликов.

«Приветствую Uklon в Дія.City. Меньшие налоги, инструменты венчурного инвестирования, специальные правовые условия и другие преимущества пространства помогут компании быстрее развиваться и масштабироваться на международных рынках», — добавил Федоров.