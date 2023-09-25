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25 сентября 2023, 19:20 Читати українською

Uklon присоединился к налоговому пространству Дия.City

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса Дія.City присоединился украинский сервис онлайн-вызова авто Uklon. Об этом вице-премьер-

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса Дія.
министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Министр отметил, что Uklon является компанией, запустившей первый в Украине сервис для вызова авто онлайн. Компания развивает целую экосистему собственных ИТ-продуктов — от приложения для водителей до CRM-системы, для того чтобы сотни тысяч пользователей могли заказывать такси в несколько кликов.

«Приветствую Uklon в Дія.City. Меньшие налоги, инструменты венчурного инвестирования, специальные правовые условия и другие преимущества пространства помогут компании быстрее развиваться и масштабироваться на международных рынках», — добавил Федоров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
zig4free
zig4free
25 сентября 2023, 20:13
#
ПНХ Уклоны Уберы Болты и другая шваль!
Шо там с оплатами через валюту?
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0
antey718
antey718
25 сентября 2023, 20:51
#
Уклон никогда не брал оплату через валюту.
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