Вкладчикам банка-банкрота Конкорд уже выплачено почти 496 миллионов

По состоянию на 21 сентября 2023 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам АО « АКБ «Конкорд» 495,9 млн грн гарантированного возмещения по вкладам. Это почти 77% от общей суммы, предназначенной к выплате. Об этом говорится на сайте ФГОФО.

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Около 40% средств было получено вкладчиками дистанционно, без посещения отделений банков-агентов Фонда.

«Наибольшая активность среди вкладчиков наблюдалась в первые дни, это типичная ситуация после начала выплаты возмещения в любом банке. Хочу напомнить, что выплаты гарантированного возмещения продолжаются непрерывно вплоть до завершения ликвидационной процедуры банка. Каждый вкладчик может сам выбрать, когда и как получить причитающиеся ему средства», — рассказала Наталья Рудуха, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

В фонде сообщили, что благодаря действию нормы о полном возмещении средств по вкладам (на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения), вкладчикам АО «АКБ «Конкорд» выплачиваются средства в сумме полного размера вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец 01 августа 2023 года.