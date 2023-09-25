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25 сентября 2023, 18:16 Читати українською

Вкладчикам банка-банкрота Конкорд уже выплачено почти 496 миллионов

По состоянию на 21 сентября 2023 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам АО «АКБ «Конкорд» 495,9 млн грн гарантированного возмещения по вкладам. Это почти 77% от общей суммы, предназначенной к выплате. Об этом говорится на сайте ФГОФО.

По состоянию на 21 сентября 2023 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам АО «АКБ «Конкорд» 495,9 млн грн гарантированного возмещения по вкладам.
Фото: depositphotos

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Около 40% средств было получено вкладчиками дистанционно, без посещения отделений банков-агентов Фонда.

«Наибольшая активность среди вкладчиков наблюдалась в первые дни, это типичная ситуация после начала выплаты возмещения в любом банке. Хочу напомнить, что выплаты гарантированного возмещения продолжаются непрерывно вплоть до завершения ликвидационной процедуры банка. Каждый вкладчик может сам выбрать, когда и как получить причитающиеся ему средства», — рассказала Наталья Рудуха, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

В фонде сообщили, что благодаря действию нормы о полном возмещении средств по вкладам (на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения), вкладчикам АО «АКБ «Конкорд» выплачиваются средства в сумме полного размера вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец 01 августа 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
25 сентября 2023, 18:28
#
Ніхто з тих хто тут бігав та істерив — не прийшов і не написав що всі гроші отримав і його держава не кинула.
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0
Strangers
Strangers
25 сентября 2023, 18:47
#
Конкорд умир Аккорд жив! кгруговорот банков в природе!
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