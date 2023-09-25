Курс валют на вечер 25 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевело на 16 копеек, в продаже на 17 копеек.

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Валюта Открытие 25 сентября Закрытие 25 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,94/39,32 38,78/39,15 16/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,29−38,35, евро — 40,95−41,10 грн.

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