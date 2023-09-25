К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевело на 16 копеек, в продаже на 17 копеек.
Курс валют на вечер 25 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 25 сентября
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Закрытие 25 сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,94/39,32
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38,78/39,15
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16/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,29−38,35, евро — 40,95−41,10 грн.
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Источник: Минфин
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