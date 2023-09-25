В «Армию восстановления» привлекли уже 55 тысяч безработных

Государственная служба занятости выдала 54,67 тыс. направлений на выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления». На оплату за их выполнение было направлено 371 млн грн. Об этом сообщает госслужба занятости в телеграм-канале.

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Армия восстановления

По ее данным, с 1 октября 2022 года и по состоянию на сегодняшний день участие в общественно полезных работах приняли 54 676 украинцев из 19 областей.

Больше всего направлений на работу выдано в Харьковской (10 138), Полтавской (7 781), Донецкой (6 540), Киевской (6 057) и Черниговской (6 047).