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25 сентября 2023, 17:15 Читати українською

Возврат закупок Минобороны в Prozorro сэкономил бюджету почти 5 миллиардов

Государственный бюджет сэкономил около 16%, или почти 5 млрд грн после того, как часть публичных закупок Министерства обороны была возвращена в систему Prozorro, сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун в интервью Telegraf.

Государственный бюджет сэкономил около 16%, или почти 5 млрд грн после того, как часть публичных закупок Министерства обороны была возвращена в систему Prozorro, сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун в интервью Telegraf.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахВ Минэкономики выразили надежду на эффективную перезагрузку Минобороны, в том числе трансформацию системы закупок, сказала заместитель министра и добавила, что «положительные тенденции» уже наблюдаются.
Фото:flickr

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В Минэкономики выразили надежду на эффективную перезагрузку Минобороны, в том числе трансформацию системы закупок, сказала заместитель министра и добавила, что «положительные тенденции» уже наблюдаются.

«Где-то с мая Минобороны начало возвращать в Prozorro некоторые свои закупки. По состоянию на сегодняшний день они завершили примерно 50 тендеров на общую стоимость 31 млрд грн с экономией в 16%, а это около 5 млрд грн. Это очень неплохой результат», — сообщила Бигун.

Она отметила, что Минэкономики предлагает создать центры компетенций, которые будут оценивать целесообразность определенных закупок, в частности для нужд ВСУ.

По словам заместителя министра, для того чтобы уменьшить количество сомнительных закупок, было введено требование ко всем заказчикам обнародовать обоснование неприменения конкурентных процедур.

«Следующим шагом мы хотим по закупкам ввести, чтобы потребности также публиковали на Prozorro. Сейчас мы должны обосновать неприменение конкурса. А следующий шаг — хотим реализовать функционал, позволяющий заказчику объяснять, почему они это покупают», — сказала Бигун.

Источник: Минфин
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