Отток средств из криптофондов продолжился шестую неделю подряд

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов в период со 16 по 22 сентября составил $9 млн против $54 млн неделей ранее. Такие расчеты привели аналитики CoinShares.

Торговые объемы составили $820 млн ниже средних значений с начала года ($1,3 млрд).

В биткоин-фондах зафиксирован отток в $6 млн после $45 млн в предыдущий отчетный период.

Из структур, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, инвесторы вывели $2,8 млн (неделей ранее $3,8 млн).

В продуктах на базе альткоинов наблюдалась смешанная динамика. В Ethereum-фондах инвесторы высвободили $2,2 млн, на предыдущей неделе — $4,8 млн. Из структур на базе BNB и Polygon — по $0,3 млн.

Продукты на базе Solana и XRP привлекли $0,66 млн и $0,31 млн соответственно.