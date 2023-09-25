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25 сентября 2023, 14:42 Читати українською

Общая сумма вкладов физлиц в августе выросла на 5,2 миллиарда гривен

Общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины в августе 2023 г. выросла на 5,2 млрд грн и на 1 сентября составляет 1 115,0 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины в августе 2023 г.

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Рост вкладов

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября: вклады в национальной валюте — 718,5 млрд. грн. и вклады в иностранной валюте — 396,5 млрд. грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2023 составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 132,9 млрд грн (11,9% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г.) года).

Напомним

По состоянию на 1 января 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 051,5 млрд грн, прирост за 2022 год составил 375,9 млрд грн или 55,6%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
StraightEdge
StraightEdge
25 сентября 2023, 15:59
#
«Коломойський врятував всю Україну», — військовий з 93 бригади просить відпустити на поруки бізнесмена
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 сентября 2023, 17:15
#
В гоїв коротка памʼять, вже забули про кілометрові черги під відділеннями банків.
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