Украина получила $100 миллионов под гарантию Великобритании

Министерство финансов привлекло $100 млн от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Подробности

Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» PEACE in Ukraine.

Отмечается, что деньги направят на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины по пенсионным выплатам за июль 2023 года.

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил британское правительство и Всемирный банк за сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $1,6 млрд.