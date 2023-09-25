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25 сентября 2023, 14:16 Читати українською

Украина получила $100 миллионов под гарантию Великобритании

Министерство финансов привлекло $100 млн от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министерство финансов привлекло $100 млн от Всемирного банка под гарантию Великобритании.
Фото: depositphotos

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Подробности

Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» PEACE in Ukraine.

Отмечается, что деньги направят на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины по пенсионным выплатам за июль 2023 года.

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил британское правительство и Всемирный банк за сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $1,6 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
25 сентября 2023, 17:01
#
У меня вопрос кто это будет отдавать и под какой процент взяли?
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 сентября 2023, 17:12
#
Мабуть 4 мільйона негрів, яких планують завозити на «прорідівшу» територію.
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