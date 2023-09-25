Министерство финансов привлекло $100 млн от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Украина получила $100 миллионов под гарантию Великобритании
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Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» PEACE in Ukraine.
Отмечается, что деньги направят на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины по пенсионным выплатам за июль 2023 года.
Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил британское правительство и Всемирный банк за сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов.
Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $1,6 млрд.
Источник: Минфин
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