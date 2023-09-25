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25 сентября 2023, 13:14 Читати українською

NOVUS получил кредит на 400 миллионов от Ощадбанка

Ощадбанк заключил с торговой сетью NOVUS кредитное соглашение на 400 млн грн в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Это уже второе такое кредитное соглашение с начала полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении банка.

Ощадбанк заключил с торговой сетью NOVUS кредитное соглашение на 400 млн грн в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
Фото: novus.ua

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Подробности

Первый договор был заключен в июле 2022 года на сумму 500 млн грн на срок в один год. Целевое назначение обоих договоров — пополнение оборотных средств.

Торговая сеть NOVUS, которая входит в ТОП-10 среди продуктовых ритейлеров Украины, чьи торговые площади составляют более 160 000 кв. м, является крупнейшим клиентом Ощада по программе «Доступные кредиты 5−7−9%».

С февраля прошлого года Ощадбанк заключил с четырьмя торговыми сетями продовольственного ритейла договоры по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на общую сумму более 2 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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AleksandrBank
AleksandrBank
25 сентября 2023, 14:41
#
«Ощадбанк уклав з торговельною мережею NOVUS кредитну угоду на 400 млн грн у рамках державної програми „Доступні кредити 5−7−9%“.» — там обмеження 60 млн і агріки 90 млн грн. Звідки 400 млн грн? Можливо від відновлення в прифронтових містах, якщо Новус там є, а так звідки 400 млн по 5−7-9???
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 сентября 2023, 16:56
#
А з Ельдорадо вже стягнули 100 мільйонів? Цікаві кредити…
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