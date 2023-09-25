NOVUS получил кредит на 400 миллионов от Ощадбанка

Ощадбанк заключил с торговой сетью NOVUS кредитное соглашение на 400 млн грн в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Это уже второе такое кредитное соглашение с начала полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении банка.

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Подробности

Первый договор был заключен в июле 2022 года на сумму 500 млн грн на срок в один год. Целевое назначение обоих договоров — пополнение оборотных средств.

Торговая сеть NOVUS, которая входит в ТОП-10 среди продуктовых ритейлеров Украины, чьи торговые площади составляют более 160 000 кв. м, является крупнейшим клиентом Ощада по программе «Доступные кредиты 5−7−9%».

С февраля прошлого года Ощадбанк заключил с четырьмя торговыми сетями продовольственного ритейла договоры по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на общую сумму более 2 млрд грн.