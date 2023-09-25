Кабмин направит 22 миллиарда гривен японского гранта на восстановление

Кабмин принял решение о направлении грантовых средств от правительства Японии в сумме 21,83 млрд грн на реализацию Программы экстренного восстановления через специальный фонд госбюджета. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

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Что известно

Эти средства получены в соответствии с грантовыми соглашениями между Правительством Украины и JICA — Japan International Cooperation Agency Японским агентством международного сотрудничества, подписанным 9 марта и 13 апреля 2023 года.

Правительство также утвердило порядок использования средств, предоставленных в соответствии с этими грантовыми соглашениями.



Эти средства направляются на неотложные проекты в сфере транспорта, гуманитарного разминирования, укрепления энергетической системы, восстановления отраслей сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Так, согласно решению Правительства, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получит 7,92 млрд грн", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.



Соглашения предусматривают, что грантовые средства будут использованы для улучшения и поддержки следующих направлений:



— оборудование для гуманитарного разминирования;

— транспортное обслуживание;

— энергетическое сервис;

— управление отходами разрушений;

— водоснабжение;

— медицинское оборудование;

— оборудование для предоставления образовательных услуг;

— аграрного сектора;

— сектора общественной речи;

— сектора коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.