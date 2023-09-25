Кабмин принял решение о направлении грантовых средств от правительства Японии в сумме 21,83 млрд грн на реализацию Программы экстренного восстановления через специальный фонд госбюджета. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
Кабмин направит 22 миллиарда гривен японского гранта на восстановление
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Что известно
Эти средства получены в соответствии с грантовыми соглашениями между Правительством Украины и JICA — Japan International Cooperation Agency Японским агентством международного сотрудничества, подписанным 9 марта и 13 апреля 2023 года.
Правительство также утвердило порядок использования средств, предоставленных в соответствии с этими грантовыми соглашениями.
Эти средства направляются на неотложные проекты в сфере транспорта, гуманитарного разминирования, укрепления энергетической системы, восстановления отраслей сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Так, согласно решению Правительства, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получит 7,92 млрд грн", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Соглашения предусматривают, что грантовые средства будут использованы для улучшения и поддержки следующих направлений:
— оборудование для гуманитарного разминирования;
— транспортное обслуживание;
— энергетическое сервис;
— управление отходами разрушений;
— водоснабжение;
— медицинское оборудование;
— оборудование для предоставления образовательных услуг;
— аграрного сектора;
— сектора общественной речи;
— сектора коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.
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