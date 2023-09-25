Греция продлила временную защиту для украинских беженцев

Правительство Греции продлило действия статуса временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года. Об этом сообщил Офис омбудсмена Украины.

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«Министерство миграции и убежища Греции официально сообщило, что действие вида на жительство по временной защите продолжается автоматически. Равно как и предоставление временной защиты украинцам, которые будут въезжать в страну впервые», — говорится в сообщении.

То есть, те, кто уже получил разрешения на временное проживание, не будут нуждаться в его обновлении, а также иметь доступ к государственной медицине, образованию, и право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики.