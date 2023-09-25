29 сентября Укрпочта вводит в обращение почтовый блок Оружие Победы. Мир с Украиной", который продолжает выпуск «Оружие Победы» в 2022 году. Об этом говорится в сообщении компании.
Оружие будет: Укрпочта анонсировала новый выпуск почтовых марок (фото)
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно о выпуске
Почтовый блок включает марки с лучшими образцами иностранного оружия, предоставленного странами — участниками международной коалиции в поддержку Украины. Спецпогашения пройдут 29 сентября в Киеве и регионах Украины.
Тираж почтового блока — 160 000 экземпляров. Номинал каждой марки — F = 23,00 грн (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины) + 2,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на благотворительные цели).
Его стоимость составляет 150 грн, из которых 12 грн — донат. Также в почтовый блок включен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и карточка.
На новых почтовых марках изображены:
- основные боевые танки Challenger 2 (Великобритания) и Leopard 2 (Германия);
- зенитно-ракетный комплекс Patriot (США);
- самоходная артиллерийская установка CAESAR (Франция);
- боевая машина пехоты M2 Bradley (США).
Авторы выпуска — художники-графики Сергей и Александр Харуки.
В почтовом маркете открывается предзаказ на набор, состоящий из почтового блока, художественного конверта и карты.
Комментарии