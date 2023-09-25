Оружие будет: Укрпочта анонсировала новый выпуск почтовых марок (фото)

29 сентября Укрпочта вводит в обращение почтовый блок Оружие Победы. Мир с Украиной", который продолжает выпуск «Оружие Победы» в 2022 году. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно о выпуске

Почтовый блок включает марки с лучшими образцами иностранного оружия, предоставленного странами — участниками международной коалиции в поддержку Украины. Спецпогашения пройдут 29 сентября в Киеве и регионах Украины.

Тираж почтового блока — 160 000 экземпляров. Номинал каждой марки — F = 23,00 грн (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины) + 2,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на благотворительные цели).

Его стоимость составляет 150 грн, из которых 12 грн — донат. Также в почтовый блок включен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и карточка.

На новых почтовых марках изображены:

основные боевые танки Challenger 2 (Великобритания) и Leopard 2 (Германия);

зенитно-ракетный комплекс Patriot (США);

самоходная артиллерийская установка CAESAR (Франция);

боевая машина пехоты M2 Bradley (США).

Авторы выпуска — художники-графики Сергей и Александр Харуки.

В почтовом маркете открывается предзаказ на набор, состоящий из почтового блока, художественного конверта и карты.