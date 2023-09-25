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25 сентября 2023, 10:14 Читати українською

Рынки падают, а ФРС США сокращает рабочие места: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Американские индексы снизились по итогам недели

S&P 500 потерял 2,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,6%, а индекс Dow Jones снизился на 1,9%.

На прошлой неделе участники рынка были обеспокоены предупреждениями Федеральной резервной системы США о том, что, вероятно, потребуется продолжить повышать процентные ставки.

Кроме этого, на рыночные настроения повлияли последние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно того, что «мягкая посадка экономики» теперь не является базовым сценарием регулятора.

Рынки Азии завершили неделю преимущественно падением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 2,3%, японский Nikkei упал на 3,3%, южнокорейский Kospi сократился на 3,6%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng подешевели на 2,3% и 0,7% соответственно, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%.

Все из-за растущих опасений по поводу того, что процентные ставки в США будут оставаться высокими дольше, чем ранее ожидалось.

В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в преддверии выхода данных по инфляции многих стран Азии на этой неделе.

Инвесторы продают американские акции рекордными темпами

По данным Bank of America, на прошлой неделе инвесторы продали акций США на сумму около $19 млрд — самый высокий еженедельный отток в этом году.

В настоящее время инвесторы в США обеспокоены тем, что ФРС, вероятно, продолжит цикл повышения процентных ставок, отметили в Bank of America.

Между тем на прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,49% — самого высокого уровня с 2007 года.

В Bank of America также предупредили, что более высокие процентные ставки могут создать проблемы для американского рынка акций в 2024 году.

ФРС США сокращает рабочие места впервые с 2010 года

По данным CNN News, Федеральная резервная система США планирует сократить около 300 рабочих мест до конца года.

По словам представителей ФРС, сокращения рабочих мест в основном будут касаться вспомогательных должностей, включая IT-должности, которые больше не нужны.

Новости о будущих сокращениях появились всего через несколько дней после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл отметил устойчивость американской экономики вопреки высокой инфляции и растущим процентным ставкам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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