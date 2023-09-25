Розничный товарооборот Украины за полгода вырос на 7,3%

Оборот розничной торговли Украины в январе-июне 2023 года в сравнительных ценах увеличился по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 7,3%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Рост розничного товарооборота

По данным статведомства, в июне этого года зафиксирован рост розничного товарооборота к июню прошлого года на 23,3%, что несколько меньше показателя в мае, когда он составил 24,3%.

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли (юрлиц) в первом полугодии 2023 года увеличился в сравнительных ценах по отношению к первому полугодию 2022 года на 4,9%.

В частности, в июне 2023 года рост составил 19,1% по сравнению с 20,7% в мае.

По данным Госстата, в номинальном выражении оборот розничной торговли Украины в январе-июне 2023 составил 820,9 млрд грн, а предприятия розничной торговли — 553,6 млрд грн.